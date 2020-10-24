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Espreso.tvМирСША ввели санкции против российского научно-исследовательского института

США ввели санкции против российского научно-исследовательского института


фото: Reuters
США ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Институт включили в список санкций. Это означает, что его активы в США замораживаются, а гражданам США запрещено вести с ним дела. Такие меры приняты в соответствии с американским законом "О противодействии противникам Америки с помощью санкций".

Минфин объясняет, что принял такое решение в связи с использованием в августе 2017 года вредной компьютерной программы Triton во время хакерской атаки на нефтехимический объект на Ближнем Востоке. США пришли к выводу, что эта атака проводилась при поддержке раз ЦНДИХМ, который предоставил "специально подготовленные инструменты, которые сделали эту атаку возможной".

"Российские власти продолжают свои опасные действия в киберпространстве, нацеленные против США и их союзников. Наша администрация продолжит активно защищать жизненно важную инфраструктуру США против любого, кто попытается нанести ей вред", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

  • Напомним, 20 октября в США анонсировали о введении новых санкций против "Северного потока-2" . Также Россию призвали отказаться от использования своих энергоресурсов для давления на другие страны.

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