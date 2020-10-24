"Мы не бессильны против вируса". Меркель выступила с обращением на тему COVID-19
Об этом со ссылкой на DW передает Еспресо.TV .
"Мы не бессильны против вируса, наше поведение определяет, как сильно и как быстро он распространяется. И требование времени для нас всех сейчас: ограничить контакты и встречаться с как можно меньшим количеством людей", - сказала Меркель в своем еженедельном видеоподкасте, обнародованном в субботу 24 октября 2020 года.
На прошлой неделе Меркель в видеоподкасте уже обращалась к жителям страны с драматическим призывом помочь в сдерживании инфекции, демонстрируя ответственное поведение. Тогда обращение вызвало большой резонанс в немецком обществе. По сегодняшним словам канцлера, ситуация за эту неделю только обострилась. А поэтому, отметила Меркель, ее слова недельной давности остаются актуальными.
На прошлой неделе Меркель отмечала, что сложные отказы сейчас необходимы самим жителям ФРГ.
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"Я прошу вас: откажитесь от любого путешествия, которое не является действительно необходимым, от каждого празднования, которое не является действительно необходимым. Я понимаю, что такие шаги являются не только сложными - для некоторых это может означать отказ от чего-то очень важного" - убеждала канцлер.
По ее словам, важен каждый день в стремлении сдержать неконтролируемое распространение коронавируса.
"Ради собственного здоровья и здоровья тех, кого мы бы хотели уберечь от болезни. Чтобы наша система здравоохранения не была перегружена, чтобы школы и детские сады оставались открытыми для наших детей. Ради нашей экономики и рабочих мест", - объяснила тогда канцлер.
Она также предупредила, что то, как будет выглядеть зима и празднование Рождества, сейчас зависит от поведения жителей Германии.
"Это решаем мы - нашими действиями", - отметила Меркель.
- Перед этим Меркель заявила, что саммит лидеров ЕС, который должен состояться в Берлине в ноябре, отменен из-за коронавируса.
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