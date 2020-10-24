Полиция составила 54 протокола за незаконную агитацию в "день тишины"

24 октября, 2020, 14:14

Национальная полиция составила 54 протоколов за незаконную агитацию в день тишины перед местными выборами

Об этом сообщает Национальная полиция .

По состоянию на 12:00 зафиксировано 275 сообщений о нарушениях, большинство из них - это незаконная агитация.

"По состоянию на 12:00 выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Среди основных видов незаконной агитации всего зафиксировано случаев агитации на билбордах - 96, 44 - раздача агитационной продукции, 16 - агитация в зданиях, 12 - призывы голосовать за партию или кандидата, 5 - агитация в СМИ, 5 - агитация на автомобилях, 2 - агитация без признаков принадлежности к политической силе, 1 - агитация в общественном транспорте ", - говорится в сообщении.

Полицейские сообщили органы местного самоуправления о выявленных нарушениях, поэтому на места выезжали коммунальные службы, пока агитационные материалы демонтируют.

В субботу, 24 октября, в Украине наступил "день тишины" перед голосованием на местных выборах, которые состоятся 25 октября.

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