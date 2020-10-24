Неподалеку Верховной Рады Range Rover не пропустил Mazda 6: пострадал человек
24 октября, 2020, 18:06
На участке столичной улицы Грушевского, между прилегающим к парламенту Мариинским парком и зданием посольства Китая Range Rover "отфутболил" автомобиль Mazda 6 на тротуар
Подробности рассказывают Вартови.Еспресо .
Автомобиль Mazda 6 двигался по улице Грушевского в направлении станции метро "Арсенальная" и площади Славы. При проезде перекрестка у посольства Китая водитель встречного внедорожника Range Rover не пропустил "Мазду", из-за чего та вылетела на тротуар, немного не долетев до остановки общественного транспорта.
К счастью, ни на остановке, ни на тротуаре пешеходов не было.
Тем не менее, помощь медиков понадобилась на месте человеку из аварийного автомобиля. Бльше никто серьезных травм не получил.
На месте работают патрульные полицейские.
Движение в обоих направлениях по улице Грушевского затруднено.
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