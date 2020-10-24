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Espreso.tvОбществоНеподалеку Верховной Рады Range Rover не пропустил Mazda 6: пострадал человек

Неподалеку Верховной Рады Range Rover не пропустил Mazda 6: пострадал человек

На участке столичной улицы Грушевского, между прилегающим к парламенту Мариинским парком и зданием посольства Китая Range Rover "отфутболил" автомобиль Mazda 6 на тротуар

Подробности рассказывают Вартови.Еспресо .

Автомобиль Mazda 6 двигался по улице Грушевского в направлении станции метро "Арсенальная" и площади Славы. При проезде перекрестка у посольства Китая водитель встречного внедорожника Range Rover не пропустил "Мазду", из-за чего та вылетела на тротуар, немного не долетев до остановки общественного транспорта.

К счастью, ни на остановке, ни на тротуаре пешеходов не было.

Тем не менее, помощь медиков понадобилась на месте человеку из аварийного автомобиля. Бльше никто серьезных травм не получил.

На месте работают патрульные полицейские.

Движение в обоих направлениях по улице Грушевского затруднено.

 

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