Лукашенко во время получасового разговора с Помпео пугал вооруженным вмешательством Москвы

24 октября, 2020, 21:04

В субботу, 24 октября 2020 года, состоялся разговор государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, экс-главы Центрального разведывательного управления Майка Помпео с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко

Как отмечают в Минске, беседа продолжалась полчаса, а ее инициатором был официальный Вашингтон, передает Еспресо.TV.

При этом Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что Россия является его "главным союзником".

"Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, согласно договору в рамках ОДКБ - по защите общего пространства - в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран - Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать", - приводит слова Лукашенко телеграмм его пресс-службы Пулпервого .

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В свою очередь Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, так как ее не существует.

Напомним, посольство Соединенных Штатов опубликовало предупреждение для граждан США в Республике Беларусь. Их просят запастись наличными и продуктами.

Справка

От имени белорусской объединенной оппозиции Светлана Тихановская объявила самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко "народный ультиматум" . Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об отставке.

2. На улицах должно полностью остановиться насилие со стороны силовых органов.

3. Все без исключения политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает завтра, 25 октября.

Как отмечает Тихановская, если не будет выполнен хотя бы один из приведенных выше трех пунктов, в понедельник, 26 октября, в Беларуси начинается общенациональная забастовка и акция громдянськои неповиновения.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, Россия для защиты Лукашенко после 1 ноября может начать военное вторжение в Беларусь.

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