 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирФранция ответила Эрдогану на его высказывания относительно Макрона и "больной" Европы

Франция ответила Эрдогану на его высказывания относительно Макрона и "больной" Европы

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу, 24 октября 2020 года, сделал очередное резкое заявление в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Эрдоган, в частности, заявил, что Макрону следует пройти "умственный контроль" за "неподобающее отношение" к мусульманам

В Париже эти заявления оценили как "неприемлемые". Франция отозвала своего посла из Турции для консультаций, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на французское радио RFI, входящее в систему общественного вещания.

"Оскорбления и грубость - это не метод. Мы требуем от Эрдогана, чтобы он изменил курс своей политики, поскольку она представляет опасность со всех точек зрения", - говорится в заявлении пресс-службы президента Франции, которую цитирует AFP.

"Мы не будем вступать в бессмысленную полемику и не принимаем оскорблений", - говорится в комментарии, полученном из Елисейского дворца.

Одновременно стало известно, что Франция отзывает своего посла из Анкары "для консультаций".

Перед этим турецкий президент высказывался по поводу заявления Эммануэля Макрона о необходимости защитить светские ценности Французской Республики от радикального ислама. Заявления зазвучали с новой силой после произошедшего 16 октября теракта в пригороде Парижа: школьный учитель Самюэль Пати был убит после того, как показал детям на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

На церемонии прощания с Самюэлем Пати президент Франции заявил, что учитель был убит, "потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат". Президент, как и во время предыдущих своих заявлений на тему радикального исламизма, специально подчеркнул, что он никоим образом не связан с мирным исламом.

"Однако, Эрдоган в очередной раз высказался лично в адрес французского президента", - отмечает RFI.

"Что сказать главе государства, который демонстрирует ненадлежащее отношение к миллионам жителей своей страны, исповедующим другую религию. В первую очередь - умственный контроль", - цитирует Эрдогана турецкая правительственная агентство Anadolu.

Турецкий президент также заверил свою аудиторию в том, что Европа своим "враждебным отношением" к мусульманам приближает свой конец.

"Если они в ближайшее время не избавятся этой болезни, она уничтожит всю Европу изнутри", - пригрозил турецкий лидер.

Справка

В сентябре в Мюлузе (Эльзас, Франция) открылась первая частная мусульманская школа. Инициатором этого проекта выступила организация "Милли Герюш" ( "Национальное видение", по названию манифеста, опубликованного в 1969 году Неджметтином Эрбаканом, которого называют "отцом" политического ислама в Турции).

Под контролем "Милли Герюш" находится 500 мечетей в Европе, в том числе 71 во Франции.

"Учителей для школ и мечетей, контролируемых "Милли Герюш", назначают по решению турецкого правительства, в программе которого (в том числе и в школьной образовательной) присутствуют такие понятия как "позитивный джихад", - отмечает RFI.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2020 суббота

больше новостей

24 октября, 2020 суббота

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать