Франция ответила Эрдогану на его высказывания относительно Макрона и "больной" Европы

24 октября, 2020, 22:21

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу, 24 октября 2020 года, сделал очередное резкое заявление в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Эрдоган, в частности, заявил, что Макрону следует пройти "умственный контроль" за "неподобающее отношение" к мусульманам

В Париже эти заявления оценили как "неприемлемые". Франция отозвала своего посла из Турции для консультаций, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на французское радио RFI, входящее в систему общественного вещания.

"Оскорбления и грубость - это не метод. Мы требуем от Эрдогана, чтобы он изменил курс своей политики, поскольку она представляет опасность со всех точек зрения", - говорится в заявлении пресс-службы президента Франции, которую цитирует AFP.

"Мы не будем вступать в бессмысленную полемику и не принимаем оскорблений", - говорится в комментарии, полученном из Елисейского дворца.

Одновременно стало известно, что Франция отзывает своего посла из Анкары "для консультаций".

Перед этим турецкий президент высказывался по поводу заявления Эммануэля Макрона о необходимости защитить светские ценности Французской Республики от радикального ислама. Заявления зазвучали с новой силой после произошедшего 16 октября теракта в пригороде Парижа: школьный учитель Самюэль Пати был убит после того, как показал детям на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

На церемонии прощания с Самюэлем Пати президент Франции заявил, что учитель был убит, "потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат". Президент, как и во время предыдущих своих заявлений на тему радикального исламизма, специально подчеркнул, что он никоим образом не связан с мирным исламом.

"Однако, Эрдоган в очередной раз высказался лично в адрес французского президента", - отмечает RFI.

"Что сказать главе государства, который демонстрирует ненадлежащее отношение к миллионам жителей своей страны, исповедующим другую религию. В первую очередь - умственный контроль", - цитирует Эрдогана турецкая правительственная агентство Anadolu.

Турецкий президент также заверил свою аудиторию в том, что Европа своим "враждебным отношением" к мусульманам приближает свой конец.

"Если они в ближайшее время не избавятся этой болезни, она уничтожит всю Европу изнутри", - пригрозил турецкий лидер.

Справка

В сентябре в Мюлузе (Эльзас, Франция) открылась первая частная мусульманская школа. Инициатором этого проекта выступила организация "Милли Герюш" ( "Национальное видение", по названию манифеста, опубликованного в 1969 году Неджметтином Эрбаканом, которого называют "отцом" политического ислама в Турции).

Под контролем "Милли Герюш" находится 500 мечетей в Европе, в том числе 71 во Франции.

"Учителей для школ и мечетей, контролируемых "Милли Герюш", назначают по решению турецкого правительства, в программе которого (в том числе и в школьной образовательной) присутствуют такие понятия как "позитивный джихад", - отмечает RFI.

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