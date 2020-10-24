Этот день в истории: Имре Надь стал премьером восставшей против СССР Венгрии

24 октября, 2020, 20:25

24 октября 1956 года премьер-министром Венгрии был назначен Имре Надь, который годом ранее был снят с должности главы правительства и исключен из Коммунистической партии за начатую им либеральную программу реформ. Через четыре дня он сформировал новое правительство, обратился к СССР с требованием вывести из Будапешта войска, а к повстаннцам - с призывом прекратить насилие

Однако начатые 23 октября акции протеста и забастовки рабочих продолжались, а восставшие сформировали пятнадцатитысячный отряд вооруженной гвардии, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на образовательный проект JNSM.

26 октября Советский Союз начал вводить в Венгрию дополнительные войска и Будапешт был снова взят под контроль Советской Армии. В ответ 1 ноября Надь объявил, что Венгрия выходит из Варшавского договора и обратился в ООН с просьбой признать Венгрию нейтральным государством.

После этого шага под давлением советского присутствия Надь был отстранен от поста, сформировано промосковское Временное рабоче-крестьянское правительство Венгрии во главе с Яношем Кадаром, который 3 ноября официально обратился к СССР с просьбой о предоставлении военной помощи - в Венгрию было дополнительно введено более 30 тыс. войск и более 1 100 танков, действовавших под руководством командующего объединенными вооруженными силами стран Варшавского Договора маршала Ивана Конева. В течение 4 ноября в Будапеште советскими войсками были захвачены основные стратегические объекты, в гарнизонах заблокированы венгерские части, а Имре Надь и члены его правительства были вынуждены искать убежище в посольстве Югославии.

Вооруженное сопротивление продолжалось до 10 ноября 1956 года и в ходе его подавления погибли 2 652 венгра, около 20 тыс. были ранены и более 200 тыс. были вынуждены спасаться бегством в Австрию. Потери советской армии по официальным данным составили 669 убитых, 51 пропавший безвести и 1 540 раненых.

21 ноября Имре Надь и 12 членов его правительства были арестованы и вывезены в Румынию, откуда их вернули в Венгрию в конце декабря, когда завершились аресты лидеров восстания.

Решением суда Имре Надя и бывшего министра обороны Свая Малетера "за государственную измену" приговорили к смертной казни и повешен 16 июня 1958 года в Будапеште. Всего по решениям суда было казнено около 350 человек и еще около 13 тысяч были приговорены к различным срокам заключения.

После падения коммунистического режима в Венгрии Имре Надь был полностью реабилитирован и торжественно перезахоронен в июле 1989 года.

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