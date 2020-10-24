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Espreso.tvОбществоБританцы учат ВСУ защищать аэродромы по стандартам НАТО

Британцы учат ВСУ защищать аэродромы по стандартам НАТО

В Николаеве при участии представителей Военно-Морских Сил, Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и Вооруженных сил Великобритании продолжаются украинского-британские учения Warrior Watcher 2020. Это уже вторые маневры на базе 198-го учебного центра ВМС Украины

Об этом 24 октября 2020 года сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает Еспресо.TV.

Основная цель тренировок - ознакомление с теоретическими основами планирования и оценки рисков защиты аэродромов и критических объектов инфраструктуры по стандартам НАТО, повышение уровня совместимости между подразделениями Вооруженных Сил Украины и подразделениями охраны Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

"В течение первой недели была изучена методика планирования охраны и обороны аэродромов, которую применяют в ВС Великобритании. Также в этом году был учтен опыт предыдущих учений, когда был только один сценарий, и внесены соответствующие коррективы", - рассказал заместитель руководителя учения подполковник Сергей Максименко.

Все участники, после завершения теоретического курса, были разделены на три "синдиката", которые будут отрабатывать планы охраны и обороны аэродромов по кардинально разным сценариям. Первая группа будет оценивать вопросы риска безопасности для аэродрома, расположенного на острове в море, вторая - для аэродрома в поле, а для третьей группы это будет аэродром в черте города.

"Соответственно, это совершенно разные подходы в планировании и выполнении задач по организации охраны. Такие тренировки будут не только интересными, но и очень динамичными, что позволит перенять опыт ведущих стран мира", - добавил Максименко.

По словам руководителя группы инструкторов ВС Великобритании флайт-лейтенанта Бена Гьюитта, для британских инструкторов важно не только проводить тренировки для украинских коллег, но и обмениваться опытом и мнениями. Первая неделя учений показала, что обсуждение теоретических вопросов также может быть очень быстрым и интересным.

"То, чему мы учим, мы по факту даем инструментарий, который позволит вам более качественно и точно формировать план обороны аэродромов. Кроме того, это обеспечит максимальную гибкость при планировании. Нам очень приятно, что мы уже второй год подряд приезжаем в Украину и продолжаем углублять сотрудничество между нашими странами и дружеские связи", - подчеркнул Гьюитт.

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