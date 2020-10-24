23 октября на фронте: оккупанты совершили два обстрела
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки - подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было.
Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино.
С начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
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