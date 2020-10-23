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Espreso.tvЭкономикаЗеленский пообещал создать в Украине пять медицинских городков

Зеленский пообещал создать в Украине пять медицинских городков


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал строительство пяти медицинских городков по всей Украине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, во время пребывания с рабочей поездкой в Донецкой области Зеленский принял участие в открытии после реконструкции Областного диагностического центра с консультативной поликлиникой в городе Славянске.

"Здание максимально адаптировали к потребностям маломобильных групп населения и людей с недостаточным зрением. Общая стоимость строительства и закупки оборудования составляет более 330 млн грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отремонтированный центр сможет оказывать качественные диагностические услуги жителям Донбасса. Здесь будут выполнять узкоспециализированные и высокотехнологические исследования.

Зеленскому также представили план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске, которая должна стать флагманским медицинским проектом по строительству пяти медицинских городков по всей стране.

Такое медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Указано, что стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общая смета - 8 млрд гривен. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.

"У нас есть задача - сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", - сказал президент.

Он также акцентировал внимание на необходимости поиска и внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.

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