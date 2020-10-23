Зеленский несет ответственность за необеспечение больниц аппаратами ИВЛ и кислорода для пациентов с COVID-19 - Порошенко

23 октября, 2020, 20:02

По словам Порошенко, украинские больницы не обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, пульсоксиметрами, аппаратами кислорода и ИВЛ для больных коронавирусом и за это несет ответственность власть

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время телемарафона трех телеканалов, передает Еспресо.TV.

"За семь месяцев они (врачи - ред.) не имеют лекарств. За семь месяцев они не имеют средств индивидуальной защиты. За семь месяцев они не имеют кислорода для больных, оборудованных реанимационных палат, они не имеют аппаратов ИВЛ, они не имеют пульсоксиметров. Они не имеют всего того, чем государство должно обеспечить. Кто несет за это ответственность? Одно слово - власть. В первую очередь за это несет ответственность господин Зеленский ", - отметил Порошенко

По его словам, Зеленский совершенно не понял опасность коронавируса в январе.

"Господин Зеленский, который закрыл страну. Закрыл каждый кабак, закрыл каждую кафешку, закрыл каждый МАФ на рынке и лишил миллионы украинских граждан, когда всего в стране были считанные больные. Закрыл парки для мам с детьми, закрыл все. И кто решился выйти - штраф 17 тыс. грн ", - подчеркнул Порошенко.

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