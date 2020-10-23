Вся Польша переходит в красную зону из-за роста заболеваемости COVID-19

23 октября, 2020, 17:36

С 24 октября вся Польша переходит в красную зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает TVN24.

"Рестораны, кафе и бары не смогут работать так, как раньше. Они могут предлагать еду и напитки только на вынос", - объяснил запрет для заведений общественного питания премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Кроме того, вводится запрет собираться в группах, состоящих из более чем 5 человек, если речь не идет о членах одной семьи.

Также школьников отправляют на дистанционное обучение. До сих пор учебные заведения посещали только ученики 1 - 3 классов, другие школьники учились дистанционно.

"Ситуация остается сложной, динамичной. Мы должны действовать решительно. Нас очень беспокоит темп прироста, его нужно остановить", - объяснил решение о введении локдауна Моравецкий.

Жесткий карантин вводится на две недели с возможностью продления с учетом ситуации с коронавирусом. Если нынешние меры не дадут результата, то правительство Польши не исключает закрытия границ и другие радикальные действия.

Напомним, с 21 октября в Чехии объявили о введении частичного локдауна в стране на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом.

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