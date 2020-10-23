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Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19 в ВСУ: за минувшие сутки выявили 143 новых случая

Вспышка COVID-19 в ВСУ: за минувшие сутки выявили 143 новых случая


фото: reuters
В украинской армии за минувшие сутки подтвердили 143 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 10:00 23 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 1262 человека", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели - 3550 человек, летальных исходов - 14. В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 381 человек.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 143 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 29 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

В свою очередь на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 114 человек.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10:00 23 октября в Вооруженных Силах Украины острой ...

Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Пятница, 23 октября 2020 г.

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