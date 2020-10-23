Вспышка COVID-19 в ВСУ: за минувшие сутки выявили 143 новых случая
Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.
"По состоянию на 10:00 23 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют - 1262 человека", - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели - 3550 человек, летальных исходов - 14. В изоляции (в том числе самоизоляции) находится 381 человек.
Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 143 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждениях здравоохранения находятся 29 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.
В свою очередь на лечении дома под контролем медицинской службы находятся 114 человек.
Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10:00 23 октября в Вооруженных Силах Украины острой ...Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины Пятница, 23 октября 2020 г.
- Напомним, в течение суток 22 октября было зафиксировано 7517 новых случаев коронавируса, 121 пациент скончался, 2680 - выздоровели.
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