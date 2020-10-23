Волонтер Рымарук назвал поездку нардепов-"слуг" на фронт свидетельством недоверия властей к главнокомандующему Хомчаку

23 октября, 2020, 13:02

Волонтер благотворительного фонда поддержки военнослужащих на фронте "Вернись живым" Андрей Рымарук заявил, что поездка народных депутатов от "Слуги народа" в зону Операции Объединенных сил свидетельствует о недоверии властей к главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку

Об этом Рымарук сказал в эфире "Радио Донбасс. Реалии", передает "Радио Свобода".

"Мы видим очень большое недоверие действующему главнокомандующему Руслану Хомчаку, потому что народным депутатам было прямо поставлена задача собрать информацию, что ребят больше всего волнует, чего им не хватает", - сказал Рымарук.

Волонтер также отметил, что решение о такой поездке является признаком отсутствия в ОПУ качественных данных от Хомчака непосредственно.

"Одновременно это означает, что Офис президента не получает той необходимой честной, правдивой информации от непосредственно главнокомандующего", - добавил Рымарук.

Напомним, рядом народных депутатов от "Слуги народа" была совершена поездка в зону Операции Объединенных сил.

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