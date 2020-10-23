ВАКС заявил о давлении на судей по делу о хищении 98 млн грн "Укрзализныци"

23 октября, 2020, 11:49

Высший антикоррупционный суд заявил о вмешательстве в работу своих судей по делу о завладении более чем 98 млн гривен "Укрзализныци" на закупках топлива

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Там заявили, что один из обвиняемых и его адвокаты попытались повлиять на коллегию судей, чтобы помешать делу.

"В частности, обвиняемый и его адвокаты, еще на стадии судебного производства, то есть до принятия решения по существу, подали Генеральному прокурору заявление о внесении в ЕРДР сведений в отношении судей в связи с якобы вынесением ими заведомо неправосудного решения. Наряду с этим на созданных искусственно основаниях они заявили судьям отвод", - пояснили в ВАКС.

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Судьи обратились к голове Высшего совета правосудия и генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия и просьбой принять соответствующие меры.