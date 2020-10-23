В зоне отчуждения возле ЧАЭС испытали робота-собаку Spot, который измеряет уровень радиации

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"Исследовательская группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия" Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами "(ГСП" ЦППРВ") на территории зоны отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics" SPOT ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении добавили, что во время работ использовали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве (гамма-спектрометр, лидар, фотограмметрия, гиперспектральных и нейтронный датчики).

В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".

По результатам проведенных работ, на ПЗРО "Подлесный" и ПЗРО "Буряковка" ожидается получение изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получение изображений с ПВЛРО "Рыжий лес" с участками, которые имеют высокую мощность дозы .