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Espreso.tvОбществоВ зоне отчуждения возле ЧАЭС испытали робота-собаку Spot, который измеряет уровень радиации

В зоне отчуждения возле ЧАЭС испытали робота-собаку Spot, который измеряет уровень радиации

В зоне отчуждения возле Чернобыльской атомной электростанции впервые провели испытания робота Spot компании Boston Dynamics. Он помог измерить уровень радиации в местах захоронения

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

"Исследовательская группа Бристольского университета совместно со специалистами Государственного специализированного предприятия" Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами "(ГСП" ЦППРВ") на территории зоны отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics" SPOT ", - говорится в сообщении.

Также в сообщении добавили, что во время работ использовали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве (гамма-спектрометр, лидар, фотограмметрия, гиперспектральных и нейтронный датчики).

В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".

По результатам проведенных работ, на ПЗРО "Подлесный" и ПЗРО "Буряковка" ожидается получение изображений в 3-D формате и карты распределения активности радионуклидов на этой территории, а также получение изображений с ПВЛРО "Рыжий лес" с участками, которые имеют высокую мощность дозы .

В агентстве отметили, что выполненные работы позволят Государственному специализированному предприятию "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.

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