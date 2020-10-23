В Запорожье полицейские эвакуировали 180 пассажиров самолета из-за угрозы заминировании

23 октября, 2020, 15:44

В международном аэропорту "Запорожье" правоохранители эвакуировали 180 пассажиров из-за того, что один из пассажиров пригрозил заминировать самолет сообщением Запорожье - Анталия

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"22 октября около 13 часов в Шевченковское отделение полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о том, что один из пассажиров "Международного аэропорта Запорожье" выразил намерения заминировать самолет за сообщением "Запорожье-Анталия". На место происшествия немедленно выехали все экстренные службы, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, работники взрывотехнического управления ГУНП в Запорожской области и кинологи ", - говорится в сообщении.

Так, правоохранители эвакуировали 180 пассажиров самолета. Во время осмотра места происшествия взрывоопасных предметов не обнаружили.

По словам полицейских "минером" оказался местный житель 1969 года. Объяснять свой поступок он отказался.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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