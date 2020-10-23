В Ужгороде открыли музей футбола имени Йожефа Сабо

Об этом говорится на сайте ФК "Ужгород", передает "Еспресо.Захид".

Посетить новый футбольный музей в Ужгороде можно бесплатно.

Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо", закарпатец Йожеф Сабо, до открытия музея в Ужгороде отдал свои медали и футбольные бутсы. По словам тренера, он мечтает, чтобы юные футболисты приходили в музей, черпали мотивацию и брали пример.

Также в музее теперь можно хранить фотографии профессиональных футбольных клубов "Минай" и "Ужгород", кубки, которые получили воспитанники СДЮСШОР Ужгород.

Кроме того, в заведении есть несколько футболок команды "Ужгород" - Виктора Ряшко и Адриана Пуканыча.