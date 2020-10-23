В Ужгороде открыли музей футбола имени Йожефа Сабо
Об этом говорится на сайте ФК "Ужгород", передает "Еспресо.Захид".
Посетить новый футбольный музей в Ужгороде можно бесплатно.
Бывший тренер сборной Украины и киевского "Динамо", закарпатец Йожеф Сабо, до открытия музея в Ужгороде отдал свои медали и футбольные бутсы. По словам тренера, он мечтает, чтобы юные футболисты приходили в музей, черпали мотивацию и брали пример.
Также в музее теперь можно хранить фотографии профессиональных футбольных клубов "Минай" и "Ужгород", кубки, которые получили воспитанники СДЮСШОР Ужгород.
Кроме того, в заведении есть несколько футболок команды "Ужгород" - Виктора Ряшко и Адриана Пуканыча.
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