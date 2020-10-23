В США состоялись финальные дебаты между Трампом и Байденом
Об этом сообщает Радио Свобода.
Теледебаты длились 90 минут.
Трамп отстаивал свои методы борьбы с пандемией коронавируса, которая была одной из основных тем дискуссии. По его словам, американцы "учатся жить" с вирусом и получат вакцину до конца года.
Байден ответил, что с распространением пандемии Трамп не планирует останавливать "темную зиму" смертности от коронавируса. "220 000 американцев погибли. Если вы не слышите ничего другого, я говорю сегодня вечером, услышьте это", - подчеркнул Байден.
Байден отверг обвинения в том, что он снова введет локдаун, заявив, что вместо этого он станет применять более научный подход.
Трамп также назвал Байдена "коррумпированным" политиком, заявив о связи самого кандидата и его сына Хантера с украинской компанией Burisma.
Роль Хантера Байдена в совете директоров украинской компании подверглась очередному рассмотрению в США после обвинений Трампа, которые, по его мнению, являются свидетельствами коррупции.
Во время дебатов Байден подчеркнул, что его сын не делал ничего неподобающего, работая на Burisma. Затем он пошел в наступление, напомнив, что Трамп был под угрозой импичмента за его отношения с Украиной. Байден также отметил, что обвинение против его сына неоднократно расследовалось, он не связан ни с какими противоправными действиям.
Дебаты также охватили темы национальной безопасности, безопасности выборов, Китая, иммиграции, климатических изменений и энергетики, экономики.
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