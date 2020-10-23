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Espreso.tvОбществоВ США состоялись финальные дебаты между Трампом и Байденом

В США состоялись финальные дебаты между Трампом и Байденом

В США 22 октября состоялись финальные дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа, который представляет республиканцев, и кандидата от демократов Джо Байдена

Об этом сообщает Радио Свобода.

Теледебаты длились 90 минут.

Трамп отстаивал свои методы борьбы с пандемией коронавируса, которая была одной из основных тем дискуссии. По его словам, американцы "учатся жить" с вирусом и получат вакцину до конца года.

Байден ответил, что с распространением пандемии Трамп не планирует останавливать "темную зиму" смертности от коронавируса. "220 000 американцев погибли. Если вы не слышите ничего другого, я говорю сегодня вечером, услышьте это", - подчеркнул Байден.

Байден отверг обвинения в том, что он снова введет локдаун, заявив, что вместо этого он станет применять более научный подход.

Трамп также назвал Байдена "коррумпированным" политиком, заявив о связи самого кандидата и его сына Хантера с украинской компанией Burisma.

Роль Хантера Байдена в совете директоров украинской компании подверглась очередному рассмотрению в США после обвинений Трампа, которые, по его мнению, являются свидетельствами коррупции.

Во время дебатов Байден подчеркнул, что его сын не делал ничего неподобающего, работая на Burisma. Затем он пошел в наступление, напомнив, что Трамп был под угрозой импичмента за его отношения с Украиной. Байден также отметил, что обвинение против его сына неоднократно расследовалось, он не связан ни с какими противоправными действиям.

Дебаты также охватили темы национальной безопасности, безопасности выборов, Китая, иммиграции, климатических изменений и энергетики, экономики.

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