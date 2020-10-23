В Польше начались протесты из-за запрета абортов в случаях дефектов плода, несовместимых с жизнью

23 октября, 2020, 09:53

Решение Конституционного суда Польши о запрете аборта, если у плода диагностировали тяжелый изъян или неизлечимую болезнь, подняло волну протестов по всей стране

Об этом сообщает Укринформ.

После обнародования решения Конституционного суда Польши под зданием начали собираться люди, в основном женщины, которые пришли выразить свое несогласие с этим решением. Они держали плакаты с различными надписями, в частности "На ваших тогах кровь", "Право должно нас защищать" и скандировали лозунги "Позор", "Солидарность должна нас защищать" и другие.

Полиция через громкоговорители информировала о том, что массовое собрание является нелегальным в связи с необходимостью соблюдения карантина.

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Демонстранты не разошлись, а приняли решение пойти колонной под партийный офис правящей партии "Право и Справедливость". Около 23 часов несколько манифестантов прибыли в офис PiS, что на улице Новогродской. Прибывающие манифестанты решили идти пикетировать дом, где живет Качиньский. Сотни манифестантов с антиправительственными лозунгами, преодолев более 5 км, после полуночи пришли на улицу, где живет Качиньский. Там дорогу им преградил кордон полиции. При попытках пройти дальше произошли столкновения с полицией, силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ. Вскоре после этого протестующие разошлись.

Протесты прошли и в других крупных городах Польши, в частности в Щецине, Гданьске, Познани и других.