В Одессе 7 людей, которые подняли бунт в колонии, порезали себя на судебном заседании
23 октября, 2020, 15:41
В суде Одессы семь человек нанесли себе ранения, их обвиняют в организации бунта в 2019 году в Южной исправительной колонии
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Арина Лебедюк в комментарии УНИАН .
Суд рассматривал продление меры пресечения.
По ее словам, когда судья объявлял решение о продлении ареста, обвиняемые начали резать себе различные части тела, в частности, руки, область живота и др.
"Руководитель аппарата суда Валентина Савенко оперативно вызвала скорую помощь, пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщила пресс-секретарь.
- 27 мая 2019 произошел бунт в одесской колонии №51 , во время которого заключенные пытались захватить админздание и устроили поджог.
- Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что бунт в исправительном учреждении осужденные устроили по указанию "воров в законе" .
- Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что заложниками были три медработники и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. По ее словам, бунт спровоцировали обыски заключенных .
- Во время бунта пострадали 5 работников .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-