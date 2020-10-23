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Espreso.tvОбществоВ Одессе 7 людей, которые подняли бунт в колонии, порезали себя на судебном заседании

В Одессе 7 людей, которые подняли бунт в колонии, порезали себя на судебном заседании

В суде Одессы семь человек нанесли себе ранения, их обвиняют в организации бунта в 2019 году в Южной исправительной колонии

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Арина Лебедюк в комментарии УНИАН .

Суд рассматривал продление меры пресечения.

По ее словам, когда судья объявлял решение о продлении ареста, обвиняемые начали резать себе различные части тела, в частности, руки, область живота и др.

"Руководитель аппарата суда Валентина Савенко оперативно вызвала скорую помощь, пострадавшим оказана медицинская помощь", - сообщила пресс-секретарь.

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