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Espreso.tvОбществоВ Минэкономики назвали условие, при котором могут отменить переход на летнее время

В Минэкономики назвали условие, при котором могут отменить переход на летнее время

Если ЕС примет отмену перевода часов, то Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Так, каждая страна ЕС должна к апрелю 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем.

"Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства в ЕС, будет предложено Кабинету Министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины" , - отметили в пресс-службе.

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