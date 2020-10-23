В Минэкономики назвали условие, при котором могут отменить переход на летнее время

23 октября, 2020, 15:22

Если ЕС примет отмену перевода часов, то Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Так, каждая страна ЕС должна к апрелю 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем.

"Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства в ЕС, будет предложено Кабинету Министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины" , - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Украине 25 октября время переведут на 1 час назад .

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