В Минэкономики назвали условие, при котором могут отменить переход на летнее время
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Так, каждая страна ЕС должна к апрелю 2021 года определиться, на каком времени она останется: на летнем или зимнем.
"Минэкономики осуществляет мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решения об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства в ЕС, будет предложено Кабинету Министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины" , - отметили в пресс-службе.
- Напомним, в Украине 25 октября время переведут на 1 час назад .
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