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Espreso.tvОбществоВ Киевской области микроавтобус сбил насмерть пешехода-нарушителя

В Киевской области микроавтобус сбил насмерть пешехода-нарушителя

На Киевщине вблизи поселка Глеваха микроавтобус Фольксваген сбил насмерть пешехода-нарушителя

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как рассказал сам водитель, пешеход внезапно вышел на проезжую часть дороги из-за рекламного щита. Избежать наезда не удалось.

Мужчина, местный житель, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Стоит заметить, что мужчина пытался перейти дорогу примерно в двадцати метрах от регулируемого пешеходного перехода. Обстоятельства выясняет следственная группа.

 

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