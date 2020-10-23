В Киевской области микроавтобус сбил насмерть пешехода-нарушителя
23 октября, 2020, 21:17
На Киевщине вблизи поселка Глеваха микроавтобус Фольксваген сбил насмерть пешехода-нарушителя
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Как рассказал сам водитель, пешеход внезапно вышел на проезжую часть дороги из-за рекламного щита. Избежать наезда не удалось.
Мужчина, местный житель, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Стоит заметить, что мужчина пытался перейти дорогу примерно в двадцати метрах от регулируемого пешеходного перехода. Обстоятельства выясняет следственная группа.
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