В Киевской области микроавтобус сбил насмерть пешехода-нарушителя

23 октября, 2020, 21:17

На Киевщине вблизи поселка Глеваха микроавтобус Фольксваген сбил насмерть пешехода-нарушителя

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Как рассказал сам водитель, пешеход внезапно вышел на проезжую часть дороги из-за рекламного щита. Избежать наезда не удалось.

Мужчина, местный житель, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия. Стоит заметить, что мужчина пытался перейти дорогу примерно в двадцати метрах от регулируемого пешеходного перехода. Обстоятельства выясняет следственная группа.