В Киеве в течение суток - 635 новых больных COVID-19
23 октября, 2020, 12:29
Заболели 352 женщины, 247 мужчин, 18 девочек от 3 месяцев до 14 лет и 18 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.
Подтвержденных случаев COVID-19 в столице - 33 135
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Умерли 14 человек. Всего от осложнений умерли 656 киевлян.
Заболели 352 женщины, 247 мужчин, 18 девочек от 3 месяцев до 14 лет и 18 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.
Заболели также 30 медиков.
В больницы столицы госпитализированы 64 пациента.
Выздоровели за сутки 185 человек. Всего переболели 11 489 киевлян.
Сегодня в больницах лечатся 1 705 больных. Из них 36 детей. 417 пациентов - в тяжелом состоянии, 632 получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ.
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