В Киеве в течение суток - 635 новых больных COVID-19

23 октября, 2020, 12:29

Подтвержденных случаев COVID-19 в столице - 33 135

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Умерли 14 человек. Всего от осложнений умерли 656 киевлян.

Заболели 352 женщины, 247 мужчин, 18 девочек от 3 месяцев до 14 лет и 18 мальчиков от 10 месяцев до 17 лет.

Заболели также 30 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 64 пациента.

Выздоровели за сутки 185 человек. Всего переболели 11 489 киевлян.

Сегодня в больницах лечатся 1 705 больных. Из них 36 детей. 417 пациентов - в тяжелом состоянии, 632 получают кислородную поддержку, 29 - под аппаратами ИВЛ.