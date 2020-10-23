В Киеве столкнулись легковые автомобили Skoda и Peugeot, госпитализирована женщина

23 октября, 2020, 13:31

В Киеве в Деснянском районе, на Керченской площади, произошло ДТП, в котором пострадал человек

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как рассказал водитель автомобиля Skoda Rapid, он двигался от проспекта Маяковского в направлении бульвара Перова на разрешающий сигнал, и на перекрестке его не пропустила девушка на Peugeot 308.

Девушка на Peugeot двигалась навстречу легковому автомобилю Skoda и собиралась повернуть налево с Перова в направлении Петровки.

Так, в результате ДТП пострадала пассажирка авто Skoda, которую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.

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