В Киеве столкнулись легковые автомобили Skoda и Peugeot, госпитализирована женщина
23 октября, 2020, 13:31
В Киеве в Деснянском районе, на Керченской площади, произошло ДТП, в котором пострадал человек
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
Как рассказал водитель автомобиля Skoda Rapid, он двигался от проспекта Маяковского в направлении бульвара Перова на разрешающий сигнал, и на перекрестке его не пропустила девушка на Peugeot 308.
Девушка на Peugeot двигалась навстречу легковому автомобилю Skoda и собиралась повернуть налево с Перова в направлении Петровки.
Так, в результате ДТП пострадала пассажирка авто Skoda, которую госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Сейчас на месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы.
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