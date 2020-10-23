В Беларуси отменили митинг в поддержку Лукашенко: среди причин - коронавирус
Об этом сообщает "БелТА".
"Если даже было бы 200-250 тыс. человек (хотя, я думаю, это вылилось бы и до 300 тыс.), такое количество людей заняло бы территорию от площади Победы до площади Независимости, включая все прилегающие улицы. Причем люди стояли бы достаточно плотно. В таких ситуациях гарантировать меры безопасности ... было бы очень трудно, если не сказать невозможно, - сказал Головченко.
Кроме того, по его словам, встал бы вопрос, каким образом обеспечить доставку такого количества людей из регионов, поскольку больше половины было именно из областей.
"Для того чтобы перевезти столько людей, пришлось бы снять все регулярные железнодорожные рейсы, что вызвало бы неудобства, ведь студенты, дачники возвращаются в Минск. Ко всему прочему, это как минимум 1,5 тыс. больших автобусов, без учета мелких. В городе такого не было никогда. Это вызвало бы полный транспортный коллапс ", - заявил Головченко.
- Отмечается, что ранее СМИ сообщали о том, что в белорусской столице в воскресенье ожидается масштабный провластный митинг. Впоследствии появилась информация, что он отменен.
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