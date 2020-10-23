Усик может покинуть боксерский ринг ради профессии священника

23 октября, 2020, 20:33

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что у него есть мысли о том, чтобы стать священником

Об этом боксер сообщил в интервью youtube-каналу "без грима".

"Кем бы я стал, если бы у меня была еще одна жизнь? Священником. У меня есть мысли об этом. Служить Богу", - сказал Усик.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.

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