Усик может покинуть боксерский ринг ради профессии священника
23 октября, 2020, 20:33
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что у него есть мысли о том, чтобы стать священником
Об этом боксер сообщил в интервью youtube-каналу "без грима".
"Кем бы я стал, если бы у меня была еще одна жизнь? Священником. У меня есть мысли об этом. Служить Богу", - сказал Усик.
Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.
- 9 октября стало известно, что бой Александра Усика против Дерека Чисоры состоится на стадионе "Уэмбли" .
- 22 октября Усик завершил подготовку к поединку против британца Дерека Чисоры.
- 23 октября боксер рассказал, что видит себя в политике , если у него будет большая команда единомышленников.
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