 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУсик может покинуть боксерский ринг ради профессии священника

Усик может покинуть боксерский ринг ради профессии священника


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что у него есть мысли о том, чтобы стать священником

Об этом боксер сообщил в интервью youtube-каналу "без грима".

"Кем бы я стал, если бы у меня была еще одна жизнь? Священником. У меня есть мысли об этом. Служить Богу", - сказал Усик.

Бой Усик - Чисора состоится 31 октября в Лондоне и станет для украинца вторым поединком в супертяжелом весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать