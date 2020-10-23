Украинскую вакцину от COVID-19 будут проверять на мышах

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил львовский ученый, директор института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный, передает "УНИАН".

"Вакцина будет представлять собой два поверхностных белка вируса, то есть короны вируса. Но они будут нарабатываться не в человеческих клетках, как это делается в большинстве разработок, а на клетках дрожжей, потому что дрожжи очень быстро растут, и среда для их культивирования очень дешевая. Мы надеемся, что наша вакцина будет конкурентной ", - сказал он.

Ученый рассказал о процессе разработки вакцины.

"У нас есть календарь работ. Сейчас мы заказали синтетические гены, кодирующие эти два белка короны вируса. Их синтезируют в Германии, через две недели мы должны их получить и будем конструировать векторы, плазмиды, которые мы будем вводить в хромосомы дрожжей, и дрожжи начнут синтезировать, кроме своих белков, большое количество этих двух вирусных белков. Затем мы будем нарабатывать метод их анализа, очистки, оптимизации культивирования продуцентов для накопления максимального количества этих белков, и последний этап нашего проекта - проверка эффективности действия вирусных белков как вакцины на лабораторных животных . Это трансгенные мыши, у которых есть человеческий рецептор, через который коронавирус проникает в клетку ", - пояснил Сибирный.

По его словам, в случае успешности проекта начнется этап вакцинации добровольцев и другие стадии клинических исследований. "Но этот наш проект заканчивается на лабораторных животных в конце следующего 2021 года", - отметил он.

Также Сибирный рассказал, получили ли ученые запланированы средства на разработку вакцины.

"У нас была смета на 10 млн. Из них 1 млн получают коллеги из Национальной академии медицинских наук из Киева, которые будут проводить эксперименты на лабораторных животных, а 9 млн должны были к нам поступить ... Но уже есть информация, что получим на 500 -600 тыс. меньше. Это якобы потому, что проект должен был начаться 1 июня, но уже октябрь, а проект еще не начался, потому что не были подписаны все документы. Думаю, в ноябре уже средства частично придут ", - сказал он.

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