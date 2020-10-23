Украинец сразится за титул чемпиона Европы по боксу

23 октября, 2020, 17:24

Украинский боксер Максим Бурсак во второй раз в карьере сразится за титул чемпиона Европы по боксу

Об этом сообщает isport.ua.

Соперником украинца должен стать итальянец Джованни Де Каролис. Поединок за титул чемпиона EBU (Европейского боксерского союза) пройдет в категории до 76,2 кг.

Промоутерские торги назначены на 16 ноября. По информации источника, стороны, вероятно, договорятся и без этой процедуры.