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Espreso.tvОбществоУкраина и Китай договорились о программе сотрудничества в космосе на более чем $ 70 млн

Украина и Китай договорились о программе сотрудничества в космосе на более чем $ 70 млн


фото: nkau.gov.ua
Украина и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

"Результатом заседания стало подписание программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы, которая состоит из 69 совместных проектов на общую сумму контрактов более $ 70 млн", - указано в сообщении.

2 октября состоялось заседание украинско-китайской подкомиссии по вопросам сотрудничества в области космоса Комиссии по вопросам сотрудничества между правительствами Украины и КНР.

Стороны подписали договор о создании совместной лаборатории космической науки.

Украина и Китай также договорились укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран и своевременно информировать друг друга о состоянии выполнения тем программы сотрудничества, решать проблемы, возникающие в процессе реализации программы с целью обеспечения ее выполнения.

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