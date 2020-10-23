Украина и Китай договорились о программе сотрудничества в космосе на более чем $ 70 млн

23 октября, 2020, 16:16

Украина и Китай подписали пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли

Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

"Результатом заседания стало подписание программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы, которая состоит из 69 совместных проектов на общую сумму контрактов более $ 70 млн", - указано в сообщении.

2 октября состоялось заседание украинско-китайской подкомиссии по вопросам сотрудничества в области космоса Комиссии по вопросам сотрудничества между правительствами Украины и КНР.