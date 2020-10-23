Украина и Китай договорились о программе сотрудничества в космосе на более чем $ 70 млн
Об этом сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.
"Результатом заседания стало подписание программы украинско-китайского сотрудничества в области космоса на 2021-2025 годы, которая состоит из 69 совместных проектов на общую сумму контрактов более $ 70 млн", - указано в сообщении.
2 октября состоялось заседание украинско-китайской подкомиссии по вопросам сотрудничества в области космоса Комиссии по вопросам сотрудничества между правительствами Украины и КНР.
Стороны подписали договор о создании совместной лаборатории космической науки.
Украина и Китай также договорились укреплять обмен информацией о космической деятельности двух стран и своевременно информировать друг друга о состоянии выполнения тем программы сотрудничества, решать проблемы, возникающие в процессе реализации программы с целью обеспечения ее выполнения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-