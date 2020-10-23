Украина обсуждает с Турцией строительство новых корветов - Уруский
Об этом сообщил вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает "Defense Express ".
"Первый корвет может быть изготовлен с нашим участием на территории Турции, а все последующие уже будут изготавливаться на украинском предприятии. Здесь у нас в Украине, а не в Турции. Это принципиальное условие", - подчеркнул Уруский.
При этом он пояснил, что детальных переговоров по этому проекту с турецкой стороной пока не было, однако подтвердил информацию об определенном заинтересованности Министерства обороны Украины в турецких корвета.
Также во время пресс-конференции вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины сообщил о весьма затруднительном положении украинской судостроительной отрасли.
"Во время посещения Государственного Центра кораблестроения в Николаеве мы провели серьезное совещание с участием главного заказчика - Военно-морских сил Украины. У нас ситуация действительно очень критическая в кораблестроительной отрасли. На сегодня в Концерне "Укроборонпром" фактически два государственных предприятия осталось, имеющих отношение к кораблестроению", - отметил Уруский.
При этом он пояснил, что одно из них - это конструкторское бюро (ДПЦК), а второе - ГП "Николаевский судостроительный завод", который скорее за большого количества проблем, можно назвать судоремонтным.
Практически все другие частные кораблестроительные предприятия вместе с крупнейшим - ЧСЗ (на котором, собственно, когда началось строительство главного украинского корвета) тоже в достаточно тяжелом состоянии.
"На сегодня, я так понимаю, Министерство обороны не видит целесообразности продолжения строительства Корвета в своих интересах. Зато рассматривается вопрос - это уже предмет переговоров, если будет принято окончательное решение по Турции - то каким образом использовать те наработки, которые были по корвету нашему, к построению корвета несколько иного класса ", - отметил Уруский.
Отмечается, что во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в Турцию (16-17 октября этого года) ряд оборонных предприятий этой страны в составе делегации Министерства обороны Украины во главе с Министром обороны Андреем Тараном посетил и Командующий украинских ВМС контр-Алексей Неижпапа.
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