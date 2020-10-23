Украина обсуждает с Турцией строительство новых корветов - Уруский

23 октября, 2020, 21:29

Главный корвет может быть построен в Турецкий Республике, а другие корабли из серии будут изготавливаться уже на отечественных верфях

Об этом сообщил вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, передает "Defense Express ".

"Первый корвет может быть изготовлен с нашим участием на территории Турции, а все последующие уже будут изготавливаться на украинском предприятии. Здесь у нас в Украине, а не в Турции. Это принципиальное условие", - подчеркнул Уруский.

При этом он пояснил, что детальных переговоров по этому проекту с турецкой стороной пока не было, однако подтвердил информацию об определенном заинтересованности Министерства обороны Украины в турецких корвета.