Украина 25 октября перейдет на зимнее время

23 октября, 2020, 10:07

В Украине 25 октября время переведут на 1 час назад

Об этом сообщает Еспресо.TV.

25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени переводом часовой стрелки на 1 час назад.

На основании постановления Кабинета министров № 509 на территории Украины вводится такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.