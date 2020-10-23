Украина 25 октября перейдет на зимнее время
23 октября, 2020, 10:07
В Украине 25 октября время переведут на 1 час назад
Об этом сообщает Еспресо.TV.
25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени отменяется действие летнего времени переводом часовой стрелки на 1 час назад.
На основании постановления Кабинета министров № 509 на территории Украины вводится такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.
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