Ударил ножом и скрылся с места происшествия: в Киеве задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве таксиста
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook .
Отмечается, что между мужчиной и водителем возник конфликт, пассажир ударил водителя ножом и скрылся с места происшествия. После полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении.
Так, правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность злоумышленника, а через некоторое время его задержали.
"Сотрудники уголовного розыска проверили и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, которые были рядом с местом происшествия, и установили, что между таксистом и клиентом возник конфликт, в ходе которого последний ножом дважды ударил оппонента", - говорится в сообщении.
Злоумышленником оказался 47-летний уроженец Одессы, который уже имеет две судимости за совершение преступлений.
Фигуранту сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. За содеянное ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Столичные правоохранители задержали злоумышленника, который ножом ранил таксиста. Между мужчиной и водителем возник конфликт, в ...Опубликовано Полиция Киева Пятница, 23 октября 2020 г.
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