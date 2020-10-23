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Espreso.tvОбществоУдарил ножом и скрылся с места происшествия: в Киеве задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве таксиста

Ударил ножом и скрылся с места происшествия: в Киеве задержали злоумышленника, подозреваемого в убийстве таксиста

В Киеве полицейские задержали 47-летнего мужчину, который убил таксиста в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook .

Отмечается, что между мужчиной и водителем возник конфликт, пассажир ударил водителя ножом и скрылся с места происшествия. После полученных ранений потерпевший скончался в медицинском учреждении.

Так, правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность злоумышленника, а через некоторое время его задержали.

"Сотрудники уголовного розыска проверили и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, которые были рядом с местом происшествия, и установили, что между таксистом и клиентом возник конфликт, в ходе которого последний ножом дважды ударил оппонента",   - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался 47-летний уроженец Одессы, который уже имеет две судимости за совершение преступлений.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. За содеянное ему грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Столичные правоохранители задержали злоумышленника, который ножом ранил таксиста. Между мужчиной и водителем возник конфликт, в ...

Опубликовано Полиция Киева Пятница, 23 октября 2020 г.

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