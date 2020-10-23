Трех футболистов "Шахтера" вызвали в сборную Бразилии

23 октября, 2020, 20:51

Трое футболистов донецкого "Шахтера" получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии.

Речь идет о правом защитнике Додо, а также хавбеках Маркоса Антонио и Майкона.

Для 20-летнего Антонио это дебютный вызов в олимпийскую сборную. 21-летний Додо уже успел провести 2 матча, а на счету 23-летнего Майкона - 3 поединка.

13 ноября олимпийскую сборную Бразилии ждет товарищеский матч против Саудовской Аравии. 16 числа бразильцы встретятся с Египтом.

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