Трех футболистов "Шахтера" вызвали в сборную Бразилии
23 октября, 2020, 20:51
Трое футболистов донецкого "Шахтера" получили вызов в олимпийскую сборную Бразилии
Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Бразилии.
Речь идет о правом защитнике Додо, а также хавбеках Маркоса Антонио и Майкона.
Для 20-летнего Антонио это дебютный вызов в олимпийскую сборную. 21-летний Додо уже успел провести 2 матча, а на счету 23-летнего Майкона - 3 поединка.
13 ноября олимпийскую сборную Бразилии ждет товарищеский матч против Саудовской Аравии. 16 числа бразильцы встретятся с Египтом.
- 21 октября в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" победил мадридский "Реал" со счетом 3: 2 .
- После матча защитник "Шахтера" Виктор Корниенко заявил, что "Реал" недооценил украинский клуб .
- Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что причиной поражения от "Шахтера" стал провальный первый тайм в исполнении мадридцев.
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