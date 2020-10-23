Требовал $ 4 тыс. для предвыборной кампании: СБУ задержала депутата Сумского облсовета
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что по данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия $ 4 тыс. за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса.
"Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его, злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой", - говорится в сообщении.
Так, сотрудники спецслужбы задержали депутата соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре областного центра при получении второго "спонсорского взноса" в размере $ 3 тыс.
Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Фото: ssu.gov.ua
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