Требовал $ 4 тыс. для предвыборной кампании: СБУ задержала депутата Сумского облсовета

23 октября, 2020, 19:25

Служба безопасности Украины разоблачила депутата Сумского областного совета на вымогательстве "спонсорской помощи" для проведения предвыборной кампании

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по данным предварительного следствия, депутат, являющийся членом одной из постоянных комиссий облсовета, требовал у руководителя коммунального предприятия $ 4 тыс. за якобы ранее оказанное содействие в решении служебного вопроса.

"Эти деньги депутат планировал использовать для проведения предвыборной агитации. В случае отказа профинансировать его, злоумышленник угрожал руководителю предприятия физической расправой", - говорится в сообщении.

Так, сотрудники спецслужбы задержали депутата соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре областного центра при получении второго "спонсорского взноса" в размере $ 3 тыс.

Расследование осуществляется по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

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