Трамп об аннексии Крыма: именно при Байдене Россия забрала себе часть Украины
23 октября, 2020, 10:58
Президент США Дональд Трамп в ходе дебатов заявил, что его оппонент Джо Байден не смог помешать оккупации Крыма Россией, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы
"Именно при нем Россия забрала себе часть Украины", - отметил Трамп, сообщает BuzzFeed.
Действующий глава Белого дома сказал, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация "продавала ей подушки".
Говоря о противостоянии России, Трамп подчеркнул, что ввел против нее санкции и усилил военные возможности НАТО.
Финальный раунд дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошел в ночь на 23 октября в Нэшвилле.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
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