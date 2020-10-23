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Espreso.tvОбществоТрамп об аннексии Крыма: именно при Байдене Россия забрала себе часть Украины

Трамп об аннексии Крыма: именно при Байдене Россия забрала себе часть Украины


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп в ходе дебатов заявил, что его оппонент Джо Байден не смог помешать оккупации Крыма Россией, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы

"Именно при нем Россия забрала себе часть Украины", - отметил Трамп, сообщает BuzzFeed.

Действующий глава Белого дома сказал, что поставил Украине вооружение, тогда как прежняя администрация "продавала ей подушки".

Говоря о противостоянии России, Трамп подчеркнул, что ввел против нее санкции и усилил военные возможности НАТО.

Финальный раунд дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошел в ночь на 23 октября в Нэшвилле.

Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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