Сутки в зоне ООС: оккупанты 5 раз нарушили мирные договоренности

23 октября, 2020, 07:54

В четверг, 22 октября, российские войска на Донбассе 5 раз нарушили мирные договоренности, заключенные 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

У населенного пункта Артема и дважды неподалеку от Шумов захватчики применили стрелковое оружие. Из автоматического станкового гранатомета россияне стреляли в районе Новолуганского.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди украинских военных не зафиксировано.

На Приазовье близ населенного пункта Широкино вечером был зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер". Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенные силы подавили вражеский беспилотник.

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