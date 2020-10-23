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Espreso.tvСпортСуркис готов был потратить больше, чем 10 млн евро, на трансферы: Луческу отказался

Суркис готов был потратить больше, чем 10 млн евро, на трансферы: Луческу отказался


фото: fcdynamo.kiev.ua
В прошлое трансферное окно президент киевского "Динамо" Игорь Суркис был готов потратить более 10 млн евро на покупку новых футболистов

Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик на youtube-канале Football Hub.

Однако Луческу отказался, поскольку убежден, что с имеющимися футболистами можно выиграть Украинскую Премьер-лигу.

"Суркис был готов потратить определенную сумму на приобретение новых футболистов. Могу сказать, что эта сумма равна "надцати" миллионам. Но Луческу отказался. Мирча сказал президенту, что хочет досконально изучить имеющихся футболистов. И, возможно, никого не придется покупать, а эти футболисты "Динамо" смогут попробовать выиграть чемпионат Украины", - рассказал Игорь Цыганик.

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