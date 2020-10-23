Суркис готов был потратить больше, чем 10 млн евро, на трансферы: Луческу отказался
23 октября, 2020, 19:38
В прошлое трансферное окно президент киевского "Динамо" Игорь Суркис был готов потратить более 10 млн евро на покупку новых футболистов
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик на youtube-канале Football Hub.
Однако Луческу отказался, поскольку убежден, что с имеющимися футболистами можно выиграть Украинскую Премьер-лигу.
"Суркис был готов потратить определенную сумму на приобретение новых футболистов. Могу сказать, что эта сумма равна "надцати" миллионам. Но Луческу отказался. Мирча сказал президенту, что хочет досконально изучить имеющихся футболистов. И, возможно, никого не придется покупать, а эти футболисты "Динамо" смогут попробовать выиграть чемпионат Украины", - рассказал Игорь Цыганик.
- 20 октября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов туринский "Ювентус" победил киевское "Динамо" со счетом 2: 0 .
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне доказали, что способны играть с командами уровня "Ювентуса" на равных.
- 23 октября польский защитник Томаш Кендзера продлил контракт с киевским "Динамо" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-