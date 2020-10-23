 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд отказался удовлетворить иск против Зеленского, поданный за "опрос" 25 октября

Суд отказался удовлетворить иск против Зеленского, поданный за "опрос" 25 октября

Суд признал необоснованным иск мужчины относительно "опроса" президента Владимира Зеленского в день местных выборов

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В решении говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд.

Читайте также: Из-за "опроса" 25 октября: на Зеленского подали в суд

"Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

23 октября, 2020 пятница

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать