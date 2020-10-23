Суд отказался удовлетворить иск против Зеленского, поданный за "опрос" 25 октября

23 октября, 2020, 13:11

Суд признал необоснованным иск мужчины относительно "опроса" президента Владимира Зеленского в день местных выборов

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В решении говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд.

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"Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий на будущее не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении", - говорится в сообщении.