Степанов: все медучреждения получили денежные средства на доплаты медикам в сентябре и октябре
23 октября, 2020, 11:46
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на сегодня все учреждения здравоохранения получили денежные средства на доплаты медицинским работникам в сентябре и октябре
Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"На сегодняшний день у нас все учреждения здравоохранения получили денежные средства, предусмотренные для надбавок, как за сентябрь - это более 1,27 млрд грн, и уже за октябрь - 1,18 млрд грн", - сказал Степанов.
Он добавил, что сейчас продолжается перечисление средств за октябрь во избежание задержки заработной платы и доплат.
Степанов напомнил, что доплаты врачам составляют 3 560 грн, среднему медперсоналу - 2 500 грн, младшему - 1 250 грн.
- Напомним, 9 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инициирует увольнение руководителей Департамента здравоохранения (ДЗ) из-за задержек доплат медицинским работникам.
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