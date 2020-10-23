 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаСтепанов: все медучреждения получили денежные средства на доплаты медикам в сентябре и октябре

Степанов: все медучреждения получили денежные средства на доплаты медикам в сентябре и октябре


фото: moz.gov.ua
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на сегодня все учреждения здравоохранения получили денежные средства на доплаты медицинским работникам в сентябре и октябре

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"На сегодняшний день у нас все учреждения здравоохранения получили денежные средства, предусмотренные для надбавок, как за сентябрь - это более 1,27 млрд грн, и уже за октябрь - 1,18 млрд грн", - сказал Степанов.

Он добавил, что сейчас продолжается перечисление средств за октябрь во избежание задержки заработной платы и доплат.

Степанов напомнил, что доплаты врачам составляют 3 560 грн, среднему медперсоналу - 2 500 грн, младшему - 1 250 грн.

  • Напомним, 9 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инициирует увольнение руководителей Департамента здравоохранения (ДЗ) из-за задержек доплат медицинским работникам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

23 октября, 2020 пятница

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать