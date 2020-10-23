Степанов: все медучреждения получили денежные средства на доплаты медикам в сентябре и октябре

23 октября, 2020, 11:46

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, на сегодня все учреждения здравоохранения получили денежные средства на доплаты медицинским работникам в сентябре и октябре

Об этом Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"На сегодняшний день у нас все учреждения здравоохранения получили денежные средства, предусмотренные для надбавок, как за сентябрь - это более 1,27 млрд грн, и уже за октябрь - 1,18 млрд грн", - сказал Степанов.

Он добавил, что сейчас продолжается перечисление средств за октябрь во избежание задержки заработной платы и доплат.

Степанов напомнил, что доплаты врачам составляют 3 560 грн, среднему медперсоналу - 2 500 грн, младшему - 1 250 грн.

Напомним, 9 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что инициирует увольнение руководителей Департамента здравоохранения (ДЗ) из-за задержек доплат медицинским работникам.

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