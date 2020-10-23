Стало известно, когда сборная Украины по футболу узнает соперников в квалификации ЧМ-2022

23 октября, 2020, 19:02

7 декабря в швейцарском Цюрихе пройдет церемония жеребьевки квалификации чемпионата мира по футболу 2022-го года

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Между европейскими сборными разыграется 13 путевок. Квалификация стартует в марте 2021, а завершится матчами плей-офф в марте 2022-го.

10 победителей квалификационных групп выйдут на чемпионат мира напрямую. Команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу в плей-офф, где с двумя лучшими сборными среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (прим. - из тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года во плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

ЧМ-2022

Отборочный турнир. Европейская зона

1 тур. 24-25 марта 2021 года.

2 тур. 27-28 марта 2021 года.

3 тур. 30-31 марта 2021 года.

4 тур. 1-2 сентября 2021 года.

5 тур. 4-5 сентября 2021 года.

6 тур. 7-8 сентября 2021 года.

7 тур. 8-9 октября 2021 года.

8 тур. 11-12 октября 2021 года.

9 тур. 11-13 ноября 2021 года.

10 тур. 14-16 ноября 2021 года.

Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 в Катаре.

В феврале сообщалось, что жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу состоится 29 ноября 2020 года.