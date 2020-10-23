Стало известно, когда сборная Украины по футболу узнает соперников в квалификации ЧМ-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Между европейскими сборными разыграется 13 путевок. Квалификация стартует в марте 2021, а завершится матчами плей-офф в марте 2022-го.
10 победителей квалификационных групп выйдут на чемпионат мира напрямую. Команды, занявшие вторые места, продолжат борьбу в плей-офф, где с двумя лучшими сборными среди победителей групп Лиги наций-2020/2021 (прим. - из тех, кто не попадет в первой двойки в группах квалификации ЧМ-2022) сыграют в марте 2022 года во плей-офф, который будет состоять из двух этапов.
ЧМ-2022
Отборочный турнир. Европейская зона
1 тур. 24-25 марта 2021 года.
2 тур. 27-28 марта 2021 года.
3 тур. 30-31 марта 2021 года.
4 тур. 1-2 сентября 2021 года.
5 тур. 4-5 сентября 2021 года.
6 тур. 7-8 сентября 2021 года.
7 тур. 8-9 октября 2021 года.
8 тур. 11-12 октября 2021 года.
9 тур. 11-13 ноября 2021 года.
10 тур. 14-16 ноября 2021 года.
Чемпионат мира будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 в Катаре.
- В феврале сообщалось, что жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу состоится 29 ноября 2020 года.
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