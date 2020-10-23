США в ОБСЕ призвали Россию вывести войска из Украины

23 октября, 2020, 10:32

Соединенные Штаты призывают РФ выполнить обязательства в рамках Минских соглашений и вывести войска и вооружение из Украины

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Укринформ.

"В течение последних нескольких месяцев, как уже говорилось, оружие было значительно более тихим. Но мы также понимаем, что любое прекращение огня должно привести к прогрессу в следующих шагах по прекращению самого конфликта. Мы призываем Россию выполнить свои минские обязательства и вывести свои силы и вооружение из Украины", - заявил Гилмор.

По его словам, улучшение ситуации на Донбассе обеспечило передышку мирному населению, "но длительный прогресс в направлении мира требует от России настоящего привлечения к дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, в том числе путем переговоров в рамках ТКГ", - заявил американский дипломат.

Он выразил надежду, что Россия станет конструктивно сотрудничать с Украиной и ОБСЕ для принятия конкретных решений по таким вопросам, как разминирование, открытие новых КПВВ, новых участков разведения и проведение взаимообмена пленными.