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Espreso.tvОбществоСША нанесли авиаудар в Сирии, убиты несколько главарей "Аль-Каиды"

США нанесли авиаудар в Сирии, убиты несколько главарей "Аль-Каиды"


фото: reuters
Армия США нанесла авиаудар в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, в результате чего были убиты несколько главарей террористической группировки Аль-Каида в этой стране

Об этом вечером в четверг, 22 октября, заявила Бет Риордан, пресс-секретарь Центрального командования вооруженных сил США, передает DW .

Представительница вооруженных сил США не сообщила о числе убитых.

Сирийские исламисты подтвердили удар дрона. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате авиаудара были убиты 14 исламистов, среди которых шестеро главарей и пятеро иностранцев.

По данным центра, который опирается на данные сети информаторов в Сирии, двое из убитых принадлежали к Хайят Тахрир аш-Шам, группировка, в которую вошло и Джебхат ан-Нусра, бывшее отделение Аль-Каиды в Сирии. Авиаудара с дрона был нанесен недалеко от города Салкин по палатке, в котором проходила встреча.

Город Салкин расположенный в провинции Идлиб, что остается очагом сопротивления режиму Башара Асада в Сирии. При этом среди оппонентов правительственных войск доминирует именно Хайят Тахрир аш-Шам. Впрочем, в регионе представлены и другие группы как исламистов, так и умеренной оппозиции.

Комиссия ООН, расследовавшая боевые действия в Идлибе, продолжавшиеся с ноября прошлого года, обвиняет в военных преступлениях как армию Асада с российскими военными, так и исламистов. Так, сирийские правительственные войска при поддержке воздушно-космических сил РФ наносили удары по больницам, школам и рынкам в провинции, контролируемой оппозицией. Боевиков Хаят Тахрир аш-Шам в свою очередь обвиняют в беспорядочных обстрелах районов, подконтрольных Дамаску.

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