СБУ разоблачила руководителей водочного госпредприятия в Ивано-Франковской области в незаконном сбыте спирта на более 6 млн грн

23 октября, 2020, 13:10

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из государственных предприятий Ивано-Франковской области в незаконном изготовлении и сбыте неучтенного спирта

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, сделка действовала в течение 2020 года. Руководство предприятия без отражения в официальных документах закупало за наличные зерно у местных производителей, из которого потом на заводе изготавливали спирт. Для отгрузки спирта в один из элементов промышленного комплекса было сделано врез. Таким образом злоумышленники выкачивали до 40 тонн спирта ежемесячно.

Готовую продукцию с территории предприятия вывозили ночью на автотранспорте завода. Нелегальный спирт хранили на нескольких арендованных складах. Сбывали фальсификат на территории области через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания.

Отмечается, что правоохранители задержали грузовик во время транспортировки 19 тонн неучтенного спирта. Во время обысков на заводе и на одном из складов обнаружили еще 4,5 тонны неучтенного спирта и оборудования. При этом общая стоимость продукции составляет более 6 млн грн.

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