 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаСБУ разоблачила руководителей водочного госпредприятия в Ивано-Франковской области в незаконном сбыте спирта на более 6 млн грн

СБУ разоблачила руководителей водочного госпредприятия в Ивано-Франковской области в незаконном сбыте спирта на более 6 млн грн


фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц одного из государственных предприятий Ивано-Франковской области в незаконном изготовлении и сбыте неучтенного спирта

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, сделка действовала в течение 2020 года. Руководство предприятия без отражения в официальных документах закупало за наличные зерно у местных производителей, из которого потом на заводе изготавливали спирт. Для отгрузки спирта в один из элементов промышленного комплекса было сделано врез. Таким образом злоумышленники выкачивали до 40 тонн спирта ежемесячно.

Готовую продукцию с территории предприятия вывозили ночью на автотранспорте завода. Нелегальный спирт хранили на нескольких арендованных складах. Сбывали фальсификат на территории области через сеть розничной торговли и в учреждения общественного питания.

Отмечается, что правоохранители задержали грузовик во время транспортировки 19 тонн неучтенного спирта. Во время обысков на заводе и на одном из складов обнаружили еще 4,5 тонны неучтенного спирта и оборудования. При этом общая стоимость продукции составляет более 6 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2020 пятница

больше новостей

23 октября, 2020 пятница

22 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать