СБУ разоблачила миллионные убытки государству на строительстве аэропорта "Борисполь"
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджерами аэропорта. В 2017-2018 годах они совместно фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого дельцы провели бестоварные операции через ряд коммерческих структур, имеющих признаки фиктивности.
"Таким образом они обналичили почти 37 млн государственных денежных средств и безосновательно сформировали налоговый кредит по НДС на более чем 6 млн гривен", - отметили в пресс-службе.
По информации ведомства, правоохранители провели обыски в офисных и жилых помещениях фигурантов дела, во время которых изъяли документацию и электронные носители с информацией о проведенных незаконных операциях. Также изъяты заметки и черновики с записями, которые подтверждают незаконный характер совершенных сделок.
Кроме того, для сбора доказательств правоохранители получили временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении причастных к сделке должностных лиц аэропорта. В частности, о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с компанией, которая фигурирует в уголовном производстве.
- Напомним, Специальная антикоррупционная прокуратура 7 сентября совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины сообщили о подозрении экс-главе аэропорта "Борисполь" в злоупотреблении служебным положением, причинившем предприятию более 16,5 млн грн убытков.
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