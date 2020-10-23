Российские хакеры могут попытаться поддержать Трампа на президентских выборах в США, - СМИ
Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в американских разведслужбах, сообщает Интерфакс-Украина.
При этом газета признает, что не имеет подтверждающей информации.
"Официальные лица не объяснили, что, по их мнению, планирует сделать Россия, однако они считают, что целью операций будет помощь президенту Трампу", - отмечает издание.
По данным авторов статьи, предполагается, что хакеры могут, к примеру, попытаться обострить споры о том, кто победил на выборах, если на них не будет явного победителя.
Собеседники газеты сообщили, что разведслужбы США сумели через интернет получить доступ к информации о российских хакерах, что свидетельствует о том, что попытка РФ вмешаться в выборы президента США может произойти или непосредственно перед голосованием, запланированным на 3 ноября, или сразу после него.
The New York Times отмечает, что, по ее сведениям, разведслужбы больше обеспокоены действиями хакеров из РФ перед выборами в США, чем кибератаками из Ирана.
В то же время газета сообщает, что у нее нет информации, которая свидетельствует о том, что хакеры РФ уже пытались влиять на выборы 2020 года, к примеру, изменив в базах данных информацию о зарегистрированных избирателях.
Ранее разведслужбы США сообщили, что Иран, по их данным, уже пытался с помощью хакеров повлиять на американские выборы и поддержать кандидата от демократов Джо Байдена. Российские же хакеры, по их информации, собирали данные о зарегистрированных избирателях США, однако пока никак их не использовали.
В США считается, что The New York Times в последние годы сильно симпатизирует демократам. Издание регулярно публикует материалы, призванные дискредитировать республиканца Трампа. Во многих случаях речь идет о материалах, основанных на информации, полученной от неназванных источников. Сам же президент США часто называет эту газету распространителем фейковых новостей и считает, что никаких серьезных источников в его администрации у нее нет.
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