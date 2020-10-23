Размещать материалы для дискредитации действий власти: накануне выборов СБУ разоблачила три ботофермы

23 октября, 2020, 14:33

В Николаеве и Одессе накануне местных выборов разоблачили деятельность трех ботоферм, которые распространяли деструктивный контент

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Киберспециалисты и следователи СБУ блокировали в Николаеве и Одессе деятельность трех "ботоферм", через которые распространялся деструктивный контент накануне местных выборов.

"В Николаеве оперативники спецслужбы установили, что с началом предвыборной кампании злоумышленники начали через две ботофермы активно размещать материалы для дискредитации действий государственных и областных властей", - говорится в сообщении.

Так, максимальная активизация распространения деструктивных материалов планировалась накануне и непосредственно в день проведения местных выборов.

"Для распространения ложной информации они использовали ряд бот-аккаунтов. Ботофермы обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей в общедоступных и социально-ориентированных ресурсах через российскую веб-платформу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, один из злоумышленников также администрировал в соцсетях группы с общей аудиторией более 300 тыс. участников. Там он размещал материалы, которые, согласно заключению лингвистической экспертизы, содержали призывы к изменению границ территории или границ Украины.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов: компьютерную технику, средства связи и символику страны-агрессора. Также изъято оборудование ботоферм - 5 сим-банков на 32 порта каждый, почти 4 000 сим-карт операторов связи.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление обстоятельств зафиксированного преступления, а также выявление возможных завязок фигурантов с кураторами из спецслужб РФ.

Сейчас готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь в Ивано-Франковске местный житель через ботоферму в течение 3 лет оказывал заказчикам услуги по созданию десятков тысяч фейковых профилей в соцсетях и месенжерах.

По данным СБУ, накануне местных выборов в Украине клиентами злоумышленника стали преимущественно абоненты из РФ. Они использовали анонимные профили для незаконного влияния на общественное мнение, распространение недостоверной и деструктивной информации.

Так, во время обыска по месту работы злоумышленника изъято 2 VoIP шлюза, 7 USB-модемов, более тысячи сим-карт и компьютер, с которого он осуществлял управление ботофермой.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Фото: ssu.gov.ua

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