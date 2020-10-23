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Espreso.tvОбществоRadisson Hotel Group планирует открыть первый отель в Одессе в 2021 году

Radisson Hotel Group планирует открыть первый отель в Одессе в 2021 году

Международный оператор гостиничного бизнеса Radisson Hotel Group (ранее - Rezidor Hotel Group, главный офис в Брюсселе, Бельгия) планирует открыть новый отель под брендом Radisson на месте гостиницы Milano на ул. Дерибасовской в Одессе

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Radisson Hotel City Centre Odessa появится на месте гостиницы Milano, расположенной в центральной части города, на ул. Дерибасовской, после ребрендинга и реконструкции, в начале 2021 года", - говорится в сообщении.

С запуском нового отеля Radisson Hotel Group будет представлен восемью отелями и 1445 гостевыми номерами на территории Украины.

Radisson Hotel Group является одной из крупнейших в мире гостиничных сетей. Портфель Radisson Hotel Group насчитывает семь различных брендов и более 1400 отелей, действующие или строящиеся во всем мире. Radisson Hotel Group управляет брендами Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Park Plaza, Park Inn by Radisson и Country Inn & Suites by Radisson.

По данным сайта Radisson Hotel Group, на 23 октября оператор управляет в Украине четырьмя отелями: двумя Radisson Blu и Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska в Киеве и отелем Radisson Blu в Буковеле (с. Поляница Ивано-Франковской обл.).

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