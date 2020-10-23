"Назрела потребность в гарантиях безопасности": Кулеба о вопросах о Будапештском меморандуме в опросе от Зеленского
Об этом сообщает УНИАН.
"Давно назрела необходимость в разговоре о гарантиях безопасности для Украины, потому что урок 2014 года показывает, что те правовые и политические механизмы безопасности, которые существовали - они не сработали. Мы продолжаем жить рядом с Россией, от географии не убежишь, и поэтому есть вопрос, каким образом мы можем гарантировать безопасность Украины ", - подчеркнул Кулеба.
"То вопрос, который был включен в пятерку вопросов, на которые украинцам будет предложено ответить 25 октября, оно по сути является таким началом этой дискуссии, а не экспертной, а широкой дискуссии о том, какими должны быть гарантии безопасности Украины", - добавил он .
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По его словам, стратегия МИД Украины всегда заключается в использовании всех дипломатических средств для обеспечения нашей безопасности и восстановления территориальной целостности.
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