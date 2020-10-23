"Милан" уверенно обыграл "Селтик" в Лиге Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Боснийский хавбек Раде Крунич открыл счет в матче, когда на 14-й минуте переправил головой мяч в сетку ворот шотландцев. "Россонери" удвоили свое преимущество в конце первого тайма, гол на счету Браима Диаса.
На 76-й минуте "Селтик" сумел сократить отставание. После углового удара отличился Мохамед Эльюнусси. Однако "Милан" уже в компенсированное время забил третий гол. Йенс Петтер Хауге поставил голевую точку в матче Лиги Европы.
В следующем туре итальянцы примут на "Сан Сиро" пражскую "Славию", а "Селтик" встретится с французским "Лиллем".
Лига Европы
1-й тур
22 октября
Группа H
"Селтик" (Шотландия) - "Милан" (Италия) 1:3
Голы: Эльюнусси, 76 - Крунич, 14 Диас, 42, Хауге, 90 + 2
- 22 октября в 1-м туре группового раунда английский "Лестер" победил луганскую "Зарю" со счетом 3:0.
- Итальянский "Наполи" проиграл нидерландском "АЗ Алкмар" со счетом 1:0.
- В параллельном матче леверкузенский "Байер" разгромил французскую "Ниццу" со счетом 6:2.
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