"Милан" уверенно обыграл "Селтик" в Лиге Европы

23 октября, 2020, 00:03

Итальянский "Милан" уверенно обыграл шотландский "Селтик" в 1-м туре группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Боснийский хавбек Раде Крунич открыл счет в матче, когда на 14-й минуте переправил головой мяч в сетку ворот шотландцев. "Россонери" удвоили свое преимущество в конце первого тайма, гол на счету Браима Диаса.

На 76-й минуте "Селтик" сумел сократить отставание. После углового удара отличился Мохамед Эльюнусси. Однако "Милан" уже в компенсированное время забил третий гол. Йенс Петтер Хауге поставил голевую точку в матче Лиги Европы.

В следующем туре итальянцы примут на "Сан Сиро" пражскую "Славию", а "Селтик" встретится с французским "Лиллем".

Лига Европы

1-й тур

22 октября

Группа H

"Селтик" (Шотландия) - "Милан" (Италия) 1:3

Голы: Эльюнусси, 76 - Крунич, 14 Диас, 42, Хауге, 90 + 2

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